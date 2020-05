tmw Lecce, da oggi si torna all'Acaya: porte chiuse e gruppo quasi al completo

Come già anticipato nei giorni scorsi, era previsto a breve il ritorno del Lecce all'Acaya Golf & Resort SPA, sede degli allenamenti dei giallorossi anche durante la stagione regolare. E di fatto sarà proprio la lussuosa struttura ad ospitare d'ora in avanti gli allenamenti della formazione di Fabio Liverani, visto l'ampio spazio a disposizione (c'è anche un campo da golf...).

Lavoro collettivo, per la prima volta: tutti insieme, dopo che allo stadio Via del Mare si è praticamente lavorato sempre in due gruppi, tra manto erboso e palestra. Il tutto rigorosamente a porte chiuse, fa sapere la società, vista la condizione sanitaria. Per quanto riguarda i calciatori, tutti a disposizione dell'allenatore, ad eccezione di Cristian Dell'Orco reduce da un intervento chirurgico all'inguine a inizio mese. Situazione tranquilla anche quella legata al Covid-19: nessun tesserato è risultato positivo al periodico test molecolare svolto nella giornata di lunedì.