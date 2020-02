Fonte: dall'inviato Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Così Alessandro Deiola, centrocampista del Lecce andato a segno nel 4-0 al Torino, al termine della partita nella zona mista del Via del Mare: "Abbiamo affrontato la partita nel modo migliore, ripartiamo da questa per le prossime. Ho segnato il primo gol in Serie A e spero di trovarne presto altri. Son contentissimo. I nuovi compagni si sono ambientati subito, abbiamo trovato l'intesa. Si sono ambientati bene, e avere giocatori così aumenta il livello degli allenamenti, facendoci arrivare meglio alle partite. Oggi abbiamo affrontato bene la sfida, se continuiamo così ci possiamo divertire. Il gol lo dedico a mia moglie e mia figlia, lo schema l'abbiamo provato ieri. Sono andato a salutare Mancosu perché lo conoscevo già, e in più ieri siamo stati male tutti e due".