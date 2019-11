Fonte: Dennis Magrì

© foto di Federico De Luca

Si muove sul mercato il Lecce, dopo aver mosso la classifica col punto casalingo contro il Cagliari di ieri: i giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio al Via del Mare, per iniziare a preparare la trasferta di Firenze. A disposizione di Liverani ci sarà anche il difensore Giulio Donati, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2010/11, svincolato fino ad oggi dopo la lunga esperienza in Germania.