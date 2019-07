Fonte: Alessio Alaimo

Il Lecce mette nel serbatoio due giovani talenti provenienti dal Palermo: stando a quanto da noi raccolto sono infatti chiusi gli accordi con Simone Lo Faso e Antonio Gallo, entrambi liberi dai rosanero dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B. Per entrambi accordo quadriennale, con il terzino che avrà anche l'opzione per un ulteriore rinnovo di un anno: possibile prestito in cadetteria l'anno prossimo.