TMW - Lecce, ecco Rispoli: la prima foto in Salento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Rispoli pronto a sposare la causa del Lecce. Oggi l’ex difensore del Palermo si è sottoposto alle visite mediche di rito, domani arriverà la firma da parte dei dirigenti del Lecce sul contratto biennale e poi verrà ufficializzato. Intanto nella foto di TMW ecco Rispoli, in centro a Lecce con l’agente Diego Tavano e con il nuovo compagno di squadra Shakov, anche lui portato in giallorosso dal procuratore romano. Rispoli sorride per il ritorno in Serie A. E con il Lecce costruito con lungimiranza dal ds Meluso vuole mantenere la categoria...