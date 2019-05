© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo La Mantia, che rinnoverà fino al 2023 come già raccontato nei giorni scorsi da TuttoMercatoWeb. Il Lecce si muove per altri due prolungamenti di contratto. Filippo Falco e Jacopo Petriccione nelle prossime settimane prolungheranno i loro contratto fino al 30 giugno 2023. Il Lecce getta le basi per il futuro. E nel futuro ci sono Falco e Petriccione...