TMW - Lecce, Falco: "In A per restarci, vogliamo giocarcela con chiunque"

In casa Lecce è stata la volta di Filippo Falco, che si è presentato in conferenza stampa per fare il punto sul lavoro estivo dei giallorossi: "Il numero dieci è un numero che ognuno di noi sogna di indossare quando è piccolo, è un'opportunità e voglio onorarla. Son felice di aver raggiunto la A, arriva nel momento giusto e voglio restarci a lungo. Concorrenza? Lapadula è un grande attaccante, ha cattiveria e fame, può farci fare il salto di qualità. Così come Shakhov e Benzar, che mi hanno impressionato. Ma non ho paura: Liverani sa ciò che posso dare, lotterò in ogni allenamento".

E ancoea: "Spero di raggiungere la salvezza con questa maglia, ho ancora in mente il gol di Perugia lo scorso anno: è stato quello più importante. L'assist? Quello per La Mantia nell'ultima gara contro lo Spezia. Ho voglia di dare tutto in questa esperienza, voglio restare in A a lungo. Ci sono arrivato a 27 anni con la maglia con cui sono cresciuto, è un segno del destino".

Sull'esordio con l'Inter: "Sono stato in panchina a San Siro quando indossavo la maglia del Bologna, quello stadio è il tempio del calcio italiano. E' un traguardo che ci siamo meritati, ce lo gusteremo. Sarà un campionato difficile, con squadre comunque alla nostra portata: noi dovremo mettere in campo il massimo, non dovremo snaturarci. In ritiro abbiamo provato anche il 4-3-3. Contro le prime della classe sarà dura, ma vogliamo giocarcela alla pari con chiunque. Sarà una bella sfida contro De Ligt, Chiellini e Godin. L'italiano l'ho sfidato in passato, è una vera e propria 'bestia'...".