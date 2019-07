TMW - Lecce, Felici pupillo di Liverani: il classe 2000 può restare in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol nella prima amichevole contro il Gherdeina, oltre all'assist per il gol di La Mantia, doppietta ieri nel 6-0 rifilato alla Virtus Bolzano: tre gol in totale in questo precampionato per Mattia Felici, centrocampista classe 2001 riscattato dal Lecce in estate dalla Nuova Tor Tre Teste. Un giovane per il quale Fabio Liverani stravede, sul quale ha sempre deciso di puntare nelle amichevoli precampionato e non solo: nella scorsa stagione, infatti, ha esordito in Serie B nella gara vinta per 7-0 dai salentini contro l'Ascoli.

E la sua permanenza in giallorosso è tutt'altro che da escludere. Secondo le informazioni raccolte, infatti, il baby trequartista potrebbe restare a Lecce: il tecnico avrebbe posto il veto sulla cessione in prestito del diciottenne. E per la società rappresenta un colpo per il futuro, di prospettiva. Vivere da vicino il campionato di Serie A potrebbe solo far bene a Felici, per il quale negli ultimi giorni si era vociferato di una possibile soluzione per andare a giocare con maggior continuità. Il futuro, il suo, è (anche) adesso.