TMW - Lecce, fine mese summit di mercato. Si lavora a tre rinnovi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lecce al lavoro, tra campo e mercato. Il ds Mauro Meluso fine mese avrà un confronto con l’area scouting per valutare eventuali mosse di mercato. Probabile che gli obiettivi siano un terzino e una mezzala. Intanto nelle prossime settimane inizieranno le trattative per tre rinnovi: Gabriel, Vigorito e Calderoni autore del gol del pareggio a San Siro contro il Milan. Lavori in corso a Lecce, il ds Meluso si muove...