tmw Lecce, ieri la ripartenza: gruppi e corsa. Il resoconto della giornata

Sono ripartiti nella giornata di ieri gli allenamenti sul campo dei calciatori del Lecce. Appuntamento alle 14.30 allo stadio "Via del Mare" per quei calciatori desiderosi di abbandonare le mura di casa, in pratica quasi tutti. Rigorose distanze da rispettare, nessun contatto con esterni o spogliatoi. E la visita del presidente Sticchi Damiani e del direttore sportivo Meluso, quest'ultimo tornato nel Salento dopo aver vissuto la quarantena a casa.

Corsetta sul manto erboso in gruppi da quattro o cinque: il primo con Shakhov, Calderoni, Barak, Rispoli e Lucioni, i quali - una volta terminato l'allenamento - hanno immediatamente abbandonato l'impianto sportivo così come i protagonisti dei turni successivi; subito dopo è toccato a Donati (che in questi giorni ha postato sui social i suoi allenamenti domestici), Falco, Majer, Saponara; Meccariello, Paz, Petriccione. Alla fine si son visti anche Deiola, Mancosu, Vera e il tanto atteso Farias, tormentato dagli infortuni nel corso della stagione.

Allenamenti scaglionati nel corso del pomeriggio, come vi avevamo già detto nella giornata di ieri. Non era presente al campo il tecnico Liverani, così come la restante parte dei calciatori non citati (Gabriel, Babacar, Lapadula, Tachtidisis e Vigorito) per il semplice fatto che nel programma dei lavori a casa stilati dallo staff tecnico per la giornata di ieri non era prevista la corsa. Ma oggi toccherà anche a loro tornare a respirare l'aria di un "Via del Mare". Deserto, ovviamente.