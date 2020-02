TMW - Lecce, il ds Meluso: "Sul mercato raggiunti gli obiettivi prefissati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della presentazione di Paz e Barak, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha fatto il punto sul mercato invernale dei giallorossi: "Sono contento di questi due ragazzi e del loro impatto avuto nel nostro campionato. Volevo ringraziare in questa fase di mercato - che secondo me è troppo lunga, dove abbiamo giocato tre-quattro partite con il mercato aperto - chi ha lavorato con me: da Mercadante a Brato, passando per i miei collaboratori. È stato un lavoro lungo: undici operazioni in uscita, cinque in entrata. Sono abbastanza soddisfatto per quelli che erano gli obiettivi da perseguire: nelle riunioni fatte ci siamo sempre trovati in sintonia con la proprietà, con il presidente, l'unico con il quale m'interfaccio, e l'allenatore. Abbiamo cercato di arrivare a determinati giocatori e ci siamo riusciti, colmando lacune che avevamo. Il rimedio per evitare di prendere tanti gol era quello di crescere in centimetri e forza in mezzo al campo, non solo di prendere difensori. Siamo appena oltre la chiusura della finestra invernale di mercato: non cantiamo vittoria, ma abbiamo omogeneizzato la squadra, speriamo che i nuovi arrivi continuino così. Ad esempio Donati è uno che cresce partita dopo partita, esattamente come Deiola. Speriamo Barak e Saponara possano fare bene, come contro il Torino. Paz? Non era tra le prime scelte, ma è comunque un grande calciatore".

Sul rapporto col presidente: "È venuto a Milano con me, è una persona fantastica e sono onorato di poter lavorare con lui. Vuole far bene per la sua terra, la gente ci sta dando credito e domenica il pubblico ha dato positività".

Coperta corta in avanti? Questo il parere di Meluso: "Le responsabilità sono mie, si fanno delle strategie che a mercato in corso si possono cambiare. Le nostre priorità erano quelle di innalzare il tasso qualitativo e fisico della squadra. Un difensore era nelle nostre idee e abbiamo pensato di prenderlo, a poche ore dalla chiusura io e l'allenatore stavamo ragionando anche sulla punta. Poi non si sono creati i presupposti, anche in virtù delle regole legate alla lista. Abbiamo già Imbula fuori, che proveremo a piazzarlo in qualche campionato estero. Ho scelto di lavorare con queste società con tutte le difficoltà del caso, anche economiche e sono orgoglioso di stare all'interno di questa dirigenza".