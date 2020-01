TMW - Lecce: Imbula piace in Cina, Dumancic verso la Viterbese. Il punto

Lecce al lavoro sul mercato. In uscita Luka Dumancic, direzione Viterbese, in prestito. Ternana e Catania pensano a Riccardi che ha mercato pure in Serie B dove la Virtus Entella ha chiesto informazioni. Si cerca una sistemazione per Benzar tra Turchia, Spagna e Romania. Mentre Imbula ha mercato in Francia e in Cina. Tony Gallo potrebbe ritrovare Tedino al Teramo e ci pensa anche la Cavese. Tsonev è un’idea del SudTirol. E può andar via anche Simone Lo Faso, a caccia di minuti e continuità: l’ex Palermo ha mercato in Serie C. Lecce al lavoro, il ds Meluso si muove tra entrate (difesa e centrocampo) e uscite...