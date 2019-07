Fonte: Alessio Alaimo

Il Lecce continua a lavorare per il rinnovo di Jacopo Petriccione. Il difensore è in scadenza nel 2021, mentre nelle scorse ore c'è stato un incontro con l'agente del ragazzo per gettare le basi del nuovo contratto. L'accordo avrà valore fino al 30 giugno 2023.