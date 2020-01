Fonte: dal nostro inviato, Dennis Magrì

© foto di Stefano Di Bella

Il trasferimento di Andrea La Mantia all'Empoli dovrebbe slittare alla prossima settimana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante potrebbe infatti restare a Lecce per la gara di lunedì contro il Parma, visti gli infortuni di Lapadula e Babacar che non dovrebbero essere della partita. Successivamente il via libera per il trasferimento in Toscana.