© foto di Andrea Rosito

Le recenti parole di Fabio Liverani, in cui ha spiegato di poter lasciare il Salento nel caso di un'offerta irrinunciabile (ad esempio della "sua" Lazio), avevano spaventato una piazza che al suo allenatore si è fortemente stretta attorno come un cravatta al collo. Complici le ultime due trionfali annate in Puglia: dalla C alla B, poi dalla B alla A con il Lecce. Tutto in maniera liscia, senza grossi problemi: qualcosa di storico.

Niente Lazio. Nelle ultime settimane il tecnico romano era stato accostato con frequenza alla panchina della Lazio nel caso di separazione tra i biancocelesti e Simone Inzaghi. Un allarme che sembra rientrato, vista l'intesa praticamente raggiunta tra l'allenatore che quest'anno ha vinto la Coppa Italia e il duo Lotito-Tare. Si tratta solo di mettere nero su bianco. E spunta un mezzo sorriso anche sulla bocca dei tifosi del Lecce, che ora guardano con serenità al futuro e attendono di conoscere le nuove maglie (domani la presentazione, insieme alla campagna abbonamenti).