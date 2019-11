Fonte: Dall'inviato Dennis Magrì

Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo, il tecnico del Lecce Fabio Liverani si è soffermato in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW: "Mi dà coraggio la prestazione dei ragazzi in queste ultime gare. Il ritiro è già stato spiegato, dobbiamo dare respiro ai campi di allenamento e visto che giochiamo a Roma ci alleneremo su un campo che conosciamo, così quando torniamo dopo la sosta abbiamo recuperato anche i nostri campi di allenamento. Babacar? Ha preso una botta venerdì e sabato non si è allenato per un problema alla caviglia. Dopo ha calciato in porta ed è rimasto a terra, dopo 3-4 minuti ha rialzato il braccio e per me c'era il riacutizzarsi della caviglia, non potevamo giocare in dieci e l'ho cambiato. Non ci siamo capiti, ci capiremo meglio e ci conosceremo meglio nelle prossime gare".