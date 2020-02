vedi letture

tmw Lecce, Liverani: "Il segreto è che ognuno fa di tutto per giocare. Barak? Sarà un top"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, dopo il successo interno contro la SPAL è intervenuto in mixed zone: "Credo che anche oggi le complicazioni erano tante. In attacco siamo in grandissima difficoltà. Ma la squadra, quand'è così, può sopperire alle difficoltà di un reparto. Shakhov è subentrato alla grande, Mancosu e Lapadula si sono sacrificati, Barak dà supporto, Majer ha preso rigore e ha segnato. Questo ci dà la possibilità di non dare punti di riferimento. Aspettando di recuperare tutti gli attaccanti, la squadra ha sentito scattare qualcosa nella consapevolezza dopo la vittoria col Torino".

Quanto pesava oggi il pallone?

"Era pesante per noi come per loro. Ma queste partite hanno sempre delle difficoltà, la Serie A è questo. Ma la squadra vuole fare qualcosa di straordinario. Per fare tre vittorie consecutive devi andare oltre l'ordinario e loro lo stanno facendo, non solo la domenica, ma dal martedì alla domenica".

Si è creato un grosso divario con le ultime tre posizioni.

"Gli altri devono ancora giocare, il divario si può accorciare. Oggi abbiamo inserito qualche altra squadra nella corsa salvezza. Il nostro obiettivo è quello di tirarci fuori e allo stesso tempo mettere dentro più squadre possibili".

Vi aspetta un ciclo di ferro. Avete più entusiasmo?

"E' un ingrediente che a noi non può mancare e non ci è mai mancato, specie in casa, anche nelle difficoltà. L'unico rammarico è quello di aver potuto incidere niente nel mese di dicembre perché ci allenavamo in 11-12 giocatori. Quando vedo 16-17-18 giocatori, tutti lì ad allenarsi con grande competitività, capisco che quello è l'impatto per il nostro obiettivo".

Ha eguagliato il record di tre vittorie consecutive della stagione 2003/04, quando c'era Delio Rossi in panchina.

"Credo che aver eguagliato un maestro come il mister per me è motivo d'orgoglio. I record così sono fatti per essere migliorati o eguagliati. E' un piacere che condivido coi ragazzi e con la gente. Oggi fare tre vittorie consecutive ha un valore enorme per una neopromossa".

Buona la risposta dei subentrati, tipo Paz.

"Sì, l'ho detto anche ai ragazzi negli spogliatoi. Oggi il livello è questo. Tutti fanno di tutto per giocare, vogliono giocare e me lo dimostrano con grande forza. E' un problema che amo avere".

Bello il gesto di Barak che esulta con la panchina e carica i tifosi.

"Barak è un giocatore che fa parte di una nazionale che farà l'Europeo. Ha avuto dei momenti, ma qualitativamente può arrivare tra i top, per personalità, per qualità, per intelligenza tattica. Si è calato in questa mentalità con una umiltà incredibile. E' amato, è rispettato e la squadra sa che è un appoggio sicuro".