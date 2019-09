Fonte: Dall'inviato Dennis Magrì

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato così il ko in zona mista subito per mano del Verona: “Quando si cambiano dei giocatori bisogna vederli all’opera, bisogna dargli spazio e minutaggio. Come ho sempre detto noi avremo 7-8 partite per vedere quale sarà l’assetto migliore. Ma bisogna veder giocare tutti quanti, poi i giocatori devono rispondere quando l’allenatore sceglierà e sapersi tenere il posto. Questa squadra non ha il giocatore che si tiene la maglietta perché più forte degli altri, ci sono buoni giocatori, devo vederli per poter scegliere i migliori. La sosta? Il tempo c’è, la sosta sicuramente aiuterà chi è rimasto indietro per qualche infortunio. Non credo che il mercato cambi la squadra, può arrivare qualcuno di supporto ma non qualcuno che cambi la squadra. La forza di questa squadra è sempre stato il cuore e la voglia di stupire, solo con quello ci si può provare”.