TMW - Lecce, Mancosu: "Abbiamo sofferto mezz'ora, poi in discesa"

Fonte: dall'inviato Arturo Minervini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Mancosu, in gol nella vittoria per 2-3 del Lecce al San Paolo di Napoli, ha così parlato a fine partita in zona mista: "La prestazione è stata bellissima, abbiamo dovuto soffrire il Napoli per la prima mezz'ora, poi dopo il gol è andata in discesa perché loro si sono aperti un po' e hanno concesso delle ripartenze. Sappiamo che sanno giocare tra le linee, ed è normale che ci fosse da stringere le maglie. Siamo stati bravi a farlo, e poi a proporre il nostro calcio. Abbiamo fatto tutti un partitone, tanto sacrificio e la qualità che ci ha consentito di vincere la partita", le sue parole raccolte da TMW.