tmw Lecce, Mancosu: "Non sappiamo cosa sia successo, i nostri tifosi i migliori"

vedi letture

Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara contro l’Atalanta: “Non so cosa sia successo, i gol a inizio secondo tempo ci hanno tagliato le gambe. Nel primo tempo avevamo approcciato bene alla gara contro una delle squadre più forti d’Italia, la partita non ha avuto più senso”.

Nella ripresa più rilassati?

“È stato proprio un susseguirsi di episodi, un avvio di ripresa così era dura da digerire e per reagire. Nel primo tempo ero sicuro che avremmo portato punti a casa. Ma ripeto: non so cosa sia successo”.

I tifosi vi hanno incoraggiato.

“Noi abbiamo i migliori tifosi d’Italia, sono venuto a metterci la faccia proprio per ringraziarli. Vedono la nostra voglia, il nostro combattere per loro. Sappiamo tutti cosa è successo in superstrada e oggi avremmo voluto regalargli una soddisfazione. Li ringraziamo perché sono sempre con noi”.

Cosa vi ha detto Liverani negli spogliatoi?

“Abbiamo analizzato cose tecniche, poi nei prossimi giorni analizzeremo tutta la partita. Abbiamo preso sette gol, dobbiamo stare zitti e lavorare”.

Come ti trovi a condividere la trequarti con Saponara?

"Sono a disposizione. Sono un centrocampista offensivo, ma posso giocare ovunque. Saponara, ma anche gli altri innesti di gennaio, hanno rinforzato la squadra".