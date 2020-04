tmw Lecce, Mancosu: "Stipendi? È una cosa personale. Se servirà, faremo dei sacrifici"

"Ci alleniamo a casa, non è il massimo, ma in questo momento bisogna trovare metodi alternativi alla normalità". Così a TuttoMercatoWeb.com il centrocampista e capitano del Lecce, Marco Mancosu, il quale si sofferma tra le altre cose anche sul tema della riduzione degli stipendi: "Ognuno deve trovare la quadra da solo. È una cosa personale. Parlare adesso di riduzione di stipendi ha poco senso. Non si conoscono le perdite reali. Poi ogni società ha un suo bilancio. Se bisognerà fare dei sacrifici li faremo, ma oggi non si può quantificare nulla. Prima bisogna capire se si gioca oppure no. E sarebbe importante tornare a giocare, affinché torni a funzionare tutto il sistema. Rispettando, ovviamente, le norme sanitarie. Mi auguro che il ritorno in campo si verifichi il prima possibile, anche per dare uno sfogo a chi sta a casa".