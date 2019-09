Fonte: dal nostro inviato Emanuele Pastorella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il fantasista del Lecce Marco Mancosu ha parlato in mix zone dopo la vittoria sul Torino arrivata grazie a una sua rete: “Avevamo raccolto poco sopratutto perché non avevamo fatto buone prestazioni. Ci siamo presentati qui con grande voglia di far bene, abbiamo fatto la prestazione ed è arrivato il risultato positivo. È stato importantissimo per noi vincere a Torino perché saranno poche le squadre che vinceranno qui in campionato. Siamo consapevoli che giocando così arriveranno altri risultati positivi. VAR? Ha valutato che il rigore non c’era e va bene così. È stato giusto che sia andato a rivedere l’episodio, anche se abbiamo dovuto attendere un po' per il responso”.