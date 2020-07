tmw Lecce, Meluso: "Cinque cambi? Sono contrario alle regole introdotte in corsa"

Intervistato nel corso della rubrica "A tu per tu", il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso si è soffermato sui cinque cambi: "Sono contrario alle regole introdotte in corsa. I cinque cambi ci avrebbero aiutato con tutti gli effettivi a disposizione. La ripresa ha fortemente condizionato il nostro cammino, abbiamo una rosa già ridotta per ovvi motivi e in più abbiamo avuto degli infortuni".

