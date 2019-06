TMW - Lecce, Meluso: "Farias non è l'unico, attendiamo Vera nel Salento"

Nel corso della conferenza stampa per il rinnovo contrattuale, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato anche di mercato: "Questa sera faremo una riunione con Liverani, parlerò dei miei contatti. Vogliamo prendere sette-otto giocatori, molto funzionali alla nuova categoria. È in arrivo Vera, abbiamo firmato con il club a cui appartiene il cartellino e aspettiamo il calciatore per le visite mediche. E affiancheremo un altro portiere a Vigorito e Bleve. Vogliamo prendere giovani. Da quando sono qui, siamo andati in ritiro con la rosa quasi al completo e speriamo di riuscirci anche questa volta. Farias? Qualche contatto c’è stato, è uno di quelli che stiamo seguendo. Ma non è l’unico, anzi. Il sogno del presidente? Non prenderemo giocatori per infiammare la piazza, Sticchi Damiani è al corrente di tutto e prende le decisioni finali. Qualche big c’è”.

Chiosa finale su Venuti e Dragowski: “Venuti è stato un artefice di questa promozione, già a gennaio c’era stato un approccio per prenderlo in maniera definitiva. Poi non c’è stato l’accordo e abbiamo posticipato. Abbiamo comunque Fiamozzi, che sta risolvendo l’infortunio. Allo stato attuale questa è la condizione. Dragowski? Stiamo guardando diversi profili”.