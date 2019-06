TMW - Lecce, Meluso: "Felice del rinnovo, avrei firmato anche in bianco"

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha commentato così il rinnovo fino al 2022 in conferenza stampa: “Quando sono stato presentato tre anni fa, abbiamo tenuto sempre la stessa posizione con il presidente. Abbiamo avuto positività, sono felice di essere in questa società. Contentezza a parte, oggi dobbiamo essere realisti e pensare già alla Serie A, alla specificità del momento. E questa ci dice che noi ci affacciamo alla massima serie dopo tanti anni, abbiamo grande umiltà ma non vogliamo compromettere solidità e vita del club. Il criterio che ci accompagnerà sarà questo: non faremo follie per arrivare al risultato, ma con sacrificio come fatto fin qui. Sono felice di restare - prosegue - ma a partire da oggi abbandoneremo l’euforia e già da ieri abbiamo iniziato a lavorare per la prossima stagione. Anche se, in realtà, lo stiamo già facendo dallo scorso 11 maggio. Quello che si riesce a fare in estate è il timbro che ti accompagnerà tutto l’anno. In questi anni abbiamo fatto bene, vogliamo ripeterci. Avrei firmato anche in bianco".