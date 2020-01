Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo obiettivo per il Lecce per rinforzare la difesa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club salentino ha messo nel mirino Armel Bella-Kotchap, diciottenne difensore del Bochum. Attualmente il giovane gioca titolare in Zweite Bundesliga e sarebbe un investimento già per la prima squadra.