Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Juan Jesus non andrà al Lecce. Non c'è l'accordo tra la Roma e i salentini con Petrachi che proverà last minute a piazzarlo altrove. Intanto Meluso chiude il mercato in entrata con Paz dal Bologna e quello in uscita con Lo Faso al Cesena. Si valuterà in extremis solo eventuali proposte per Imbulla che è di proprietà dello Stoke City, contrario a un altro prestito.