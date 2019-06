Fonte: Pietro Mazzara

Il Lecce continua a cercare sul mercato elementi utili per costruire la squadra per la Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, i salentini avrebbero messo gli occhi su Alexander Buttner, difensore 30enne del Vitesse. Il giocatore è in scadenza di contratto e si aspetta un affondo decisivo entro fine mese.