TMW - Lecce, occhi su Palermo: vicino Gallo, piace Lo Faso

© foto di Marco Lezzi

Il Lecce mette gli occhi sul Palermo, che da metà luglio dovrebbe avere tutti i calciatori svincolati per le note vicende societarie. Vicino il terzino della Primavera Tony Gallo, si va verso un contratto quinquennale. Un investimento in ottica futura, perché Gallo successivamente verrebbe girato in Serie B per maturare esperienza. Dei rosanero il Lecce studia anche Simone Lo Faso e Stefano Moreo che piace pure all’Empoli. Intanto Gallo si avvicina ai giallorossi...