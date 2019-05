TMW - Lecce, offerto triennale a Bertolacci. L'ex Genoa nicchia

Fonte: Andrea Losapio

Il 30 giugno scadrà il suo contratto con il Milan e Andrea Bertolacci potrebbe far comodo a diverse società di Serie A. Il Lecce, neopromosso, ha manifestato interesse e vorrebbe riportare in Salento il centrocampista classe 1991. Bertolacci ha giocato con i giallorossi da gennaio 2010 a giugno 2012, conquistando una promozione in A e una salvezza.

Offerta e attesa - Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Lecce avrebbe offerto un triennale al ragazzo cresciuto nella Roma. Ma l'ex Genoa starebbe prendendo tempo in attesa di altre proposte.