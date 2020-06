tmw Lecce, out il solo Dell'Orco: al momento unico ko in vista del Milan

Proseguono gli allenamenti in casa Lecce, un vero e proprio countdown di squadra e città in vista del primo impegno post-lockdown. Al Via del Mare, il 22 giugno, arriverà il Milan e la piazza spera in un altro colpo grosso dopo quelli inflitti a Inter e Juventus, entrambe fermate nel Salento sull’1-1. Era un altro calcio, forse anche un altro campionato, perché quando si ripartirà nulla sarà come prima e soprattutto non ci sarà la spinta degli oltre 18mila abbonati sugli spalti.

La condizione - Il presente, invece, dice che la settimana non ha regalato grandi novità. Tutti arruolabili ad eccezione del solo Dell’Orco che, come noto, a inizio maggio si è sottoposto a un intervento chirurgico all’inguine. Lunedì libero, martedì si è ripreso con la consueta routine con allenamenti alternati tra Via del Mare e Acaya Golf Club & Resort, la struttura che ospita i giallorossi. Dal punto di vista muscolare, qualche affaticamento ma nessun campanello d'allarme per Liverani e allo stato attuale salterebbe il primo impegno estivo soltanto il lungodegente Dell'Orco. Si allenano con i grandi anche Felici e Pierno, rientrati dai rispettivi prestiti.

La prossima settimana -Si andrà avanti così fino a domenica, poi lunedì libero e martedì nuovo ritrovo. Questo il planning settimanale stilato dallo staff tecnico del Lecce, che non subirà stravolgimenti anche per la prossima settimana. Con il mirino puntato sul Milan, primo avversario nel calcio 2.0.