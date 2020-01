TMW - Lecce, Petriccione: "Fino al gol del Parma non meritavamo di perdere"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

Jacopo Petriccione commenta il ko del suo Lecce questa sera a Parma: "Fino al gol loro stavamo facendo una partita importante in un campo difficile. Ci dispiace, negli ultimi tempi gli episodi ci girano così. Prendiamo le cose positive, siamo ancora fuori dalla zona rossa".

Si chiude il girone d'andata ma queste ultime sconfitte rappresentano un neo

"Non siamo contenti di questo, un periodo un po' così. Lo sapevamo che in questa categoria sarebbe successo e dobbiamo essere bravi a uscirne tutti insieme".

Da cosa deve ripartire il Lecce?

"Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze. Come detto fino al loro gol abbiamo giocato bene, con qualità e quindi dobbiamo continuare così perché solo con questa filosofia possiamo pensare di cambiar rotta".

Come uscire da questa situazione?

"Col lavoro. Ci sacrifichiamo tutti i giorni, insieme al mister, diamo sempre il 100% con un gruppo di ragazzi fantastico. Domenica sarà una partita complicata perché l'Inter è una delle squadre più forti d'Europa ma dobbiamo continuare a giocarcela a viso aperto".

Come valuta il Parma?

"Il Parma è una squadra di qualità che sta facendo benissimo con giocatori importanti davanti e in mezzo al campo. Complimenti a loro ma io guardo a casa mia e dico che oggi è un peccato perché fino al gol non meritavamo di perdere".