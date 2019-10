Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce di Jacopo Petriccione è andato a un passo dall'impresa, la vittoria a Marassi contro la Sampdoria. Nel post partita, il centrocampista di Liverani mastica amaro: "C'è del rammarico, perché abbiamo fatto una gran partita e meritavamo i tre punti. Però ora vogliamo prenderci quel che abbiamo lasciato".

Vi aspettavate una Sampdoria più arrembante?

"Noi pensiamo a noi stessi, non all'avversario. Volevamo partire forte, l'abbiamo fatto. Peccato per il finale, ormai è andata e pensiamo a domenica".

Cosa è mancato per i tre punti?

"È stato un episodio nel finale a condannarci. Dobbiamo pensare a questo e ripartire dalle nostre certezze".

Sampdoria più tesa, voi più sereni?

"Loro hanno una posizione in classifica per la quale non è semplice giocare, siamo riusciti a colpirli all'inizio e poi non è andata bene nel finale".