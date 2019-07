© foto di Marco Lezzi

Due rinforzi per il Lecce. Definiti gli arrivi dal Genoa di Luca Rossettini a titolo definitivo per le prossime due stagioni e Gianluca Lapadula in prestito con diritto di riscatto (contratto triennale in caso di riscatto). Si allontana invece Matías Silvestre. In uscita Cosenza, che è un’idea concreta del Teramo di Bruno Tedino e Costa Ferreira che potrebbe tornare al Trapani, con Monza e Spezia che studiano la situazione. Lecce a lavoro, il ds Meluso si muove. Aspettando il momento giusto per Burak Yilmaz...