TMW - Lecce, proposto Okaka. Può tornare di moda Babacar

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Stefano Okaka potrebbe essere nuovamente in Italia. Il giocatore è stato proposto al Lecce (ipotesi prestito dal Watford) ma al momento l'operazione con convince pienamente. Per questo motivo potrebbe tornare di moda Khouma Babacar, attaccante del Sassuolo già cercato dal Lecce in questa finestra di mercato e che in questi giorni era finito nel mirino anche del Fenerbahçe.