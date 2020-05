tmw Lecce, prosegue il lavoro tra campo e palestra. Assente solo Dell'Orco

vedi letture

Ancora qualche giorno e poi il Lecce si sposterà nella struttura nella quale si allenava anche nel corso della stagione regolare, all'Acaya Golf e Resort SPA. Ampi spazi di vegetazione, essendoci un grande campo da golf. Ma per adesso proseguono i lavori allo stadio Via del Mare della squadra allenata da Fabio Liverani: i soliti due gruppi, divisi tra manto erboso (corsetta, calci al pallone e precise indicazioni da parte dello staff tecnico) e palestra. Unico assente Cristian Dell'Orco: il difensore a inizio mese si è sottoposto a un intervento chirurgico inguinale e per questo motivo è a riposo. Lavoro a parte, seguendo un programma ad hoc, per qualche calciatore che nel corso della quarantena ha perso suo malgrado un po' di massa muscolare.