TMW - Lecce, quasi 900 gli abbonamenti sottoscritti nei primi 3 giorni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Procede nel migliore dei modi questa prima parte della campagna abbonamenti del Lecce per la stagione 2019/2020, che vedrà i giallorossi impegnati in Serie A. A tre giorni dall'avvio della prevendita per coloro già abbonati negli anni precedenti (quindi anche in Serie C), sono 874 le tessere sottoscritte dalla società salentina. Dopodiché dal 24 giugno al 5 luglio sarà il tempo della prevendita per coloro che erano abbonati nella scorsa stagione, prima del via alla vendita libera dal 10 luglio. La società non si è nascosta, l'obiettivo e il sogno è quello di sfondare il numero di 13.589 abbonati, il record storico registrato nella stagione 1985/86.