TMW - Lecce, Rispoli e Dell'Orco: "Pronti a tutto per il bene della squadra"

Giorno di presentazioni in casa Lecce. Ai microfoni della stampa, infatti, si sono presentati i difensori Andrea Rispoli e Cristian Dell'Orco, rispettivamente ex Palermo e Sassuolo.

Queste le parole del primo: "Si tratta di un ritorno, vengo da un'annata complicata dopo il fallimento del Palermo. Trovo qui un grande gruppo, forte, una società sana: c'è tutto per fare bene, toccherà a noi ripagare gli sforzi del club. L'anno scorso ho affrontato il Lecce da avversario, si vedeva che c'era voglia di dimostrare tanto in B. Compagni? Ho giocato con Meccariello a Terni, conosco Mancosu e Lucioni". Sul ruolo: "Ho giocato spesso da terzino destro, o come quinto di centrocampo. Mi sono adattato ogni tanto, ma preferisco questo ruolo". Sul numero di maglia: "Ho scelto la numero 29 perché la 3 era occupata. Il gol contro l'Inter? Fu un tiro deviato da Santon. Segnare è bello, ma a me importa dare un contributo alla squadra".

Dell'Orco, dopo l'ultima partita in A contro l'Inter, ritroverà di nuovo i nerazzurri: "È una coincidenza (sorride, ndr). Speriamo di fare meglio. Ho trovato grande carica, c'è voglia di fare bene. Sarà bello affrontare l'Inter, nella mia famiglia sono tutti interisti e personalmente adoro Zanetti. Loro hanno cambiato tanto in estate, compreso l'allenatore: dovremo provarci, vogliamo metterli in difficoltà. A loro toglierei Brozovic e Lukaku". Il 39 come numero di maglia: "Ho avuto anche io sempre il 3, ma una volta arrivato a Sassuolo ho scelto questo e mi ha portato bene. Qui ho trovato Lapadula, che ho conosciuto nello stage della Nazionale con Ventura. Per i ruoli non c'è problema: posso giocare come terzo di difesa, ma soprattutto a sinistra. Mi metto a disposizione di Liverani".