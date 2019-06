TMW - Lecce, Shakov e Benzar in Salento venerdì. I dettagli dell'accordo

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Stefano Di Bella

Jevhen Shakov e Romario Benzar sempre più vicini al Lecce: stando a quanto da noi raccolto, in queste ore i giallorossi avrebbero accelerato e ottenuto i rispettivi sì per chiudere l'operazione già in settimana. I due sono attesi in Salento già prima del weekend: per Benzar contratto di tre anni più opzione per un ulteriore anno, mentre l'accordo con l'ucraino sarà lungo una stagione in meno.