TMW - Lecce, si aspetta Yilmaz. Sogno Tonelli, Dragowski rimane a Firenze

Fonte: Alessio Alaimo

Il Lecce aspetta Burak Yilmaz: i giallorossi hanno affondato il colpo con la missione turca del ds Mauro Meluso e nel fine settimana attendono una risposta dal Besiktas per il centravanti turco. Che non è però l'unico obiettivo dei salentini.

Sogno Tonelli. Il Lecce si sta muovendo infatti anche su altri fronti, e in difesa l'obiettivo è Lorenzo Tonelli: il centrale tornerà al Napoli dopo il prestito alla Sampdoria. L'interesse del Lecce c'è ed è testimoniato dalle dichiarazioni dello stesso Meluso di qualche giorno, la trattativa prosegue e si cerca di regalare a Liverani un colpo che sarebbe ovviamente importantissimo per la difesa.

Dragowski si allontana: sul fronte portieri, la società neopromossa in A ha avuto oggi un nuovo contatto con la Fiorentina per Bartłomiej Dragowski, nuovamente in viola dopo l'esperienza all'Empoli. Fumata grigia tendente al nero: i toscani hanno fatto sapere che per ora l'estremo difensore classe '97 non lascerà Firenze.