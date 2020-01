© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce al lavoro sul mercato con il ds Mauro Meluso operativo su più fronti. Oggi giornata di contatti con il Cagliari non solo per Deiola (operazione definita) ma anche per Ionita che al momento i sardi non vorrebbero cedere. Così il Lecce studia anche altre mosse e cerca una mezzala. In difesa l’obiettivo è Djidji del Torino, Matias Silvestre - attualmente svincolato - l’alternativa. Si lavora per Saponara in prestito dal Genoa ma serve che la società rossoblù agevoli il trasferimento considerato anche che quella del Lecce oggi è l’unica offerta concreta arrivata al tavolo di Preziosi. Ai dettagli per La Mantia all’Empoli così come per Fiamozzi. Imbula ha mercato in Cina, Tsonev piace a SudTirol, Potenza e Francavilla (che ha chiesto pure Tony Gallo). E si cerca una sistemazione per Benzar. Il Lecce si muove, lavori in corso in entrata ed in uscita...