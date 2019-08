TMW - Lecce, stasera Rispoli. Martedì firma Farias, tentazione Adebayor

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Lecce a lavoro sul mercato. Questa sera arriverà in Salento Andrea Rispoli, nuovo rinforzo per la fascia destra giallorossa. Contratto biennale che verrà firmato presumibilmente martedì, perché domani Rispoli si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi sarà il momento di siglare gli accordi. Prevista per martedì anche la firma di Farias, che arriva dal Cagliari in prestito con di riscatto in caso di salvezza (tre anni di contratto in caso di riscatto). Si raffredda la pista Edoardo Goldaniga, al momento sembra fuori dai piani del Lecce, proprio come perde quota Babacar. Il Lecce dopo Farias vuole prendere un altro attaccante, sempre vive le piste Mitroglou e Burak Yilmaz, ma l’ultima tentazione è Emmanuel Adebayor: valutazioni in corso, il ds Meluso pensa anche all’ex attaccante dell’Arsenal. In uscita sempre Costa Ferreira: contatti continui con lo Spezia, così come il Teramo. Corsa a due per il calciatore. Saraniti è vicino al Monopoli, si raffredda l’idea Gallo per il Venezia e ora l’ex Palermo è corteggiato dalla Viterbese. Il Lecce continua a muoversi sul mercato, dopo Rispoli e Farias è caccia ad un altro attaccante. E spunta la tentazione Adebayor...