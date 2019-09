Fonte: Dall'inviato Dennis Magrì

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, dopo la sconfitta interna con l'Hellas Verona è intervenuto in mixed zone: "E' una serata amara. Il calcio sa essere spietato, perché oltre al risultato siamo stati molto carenti nella prestazione. Era la serata sbagliata per fare così male. Oggi era una gara importantissima, ma ora non possiamo crocifiggerci. Stasera ci lecchiamo le ferite, domani si riparte. Siamo partiti dalle sconfitte in Serie C, possiamo farlo anche in Serie A. Non dobbiamo buttarci giù, siamo solo all'inizio. Quest'anno la squadra può dire la sua anche in Serie A. Non m'è piaciuto l'atteggiamento mentale, alcune giocate. E' uno schiaffone che può farci bene".

Finalmente domani si chiude il mercato: arriverà l'attaccante? "Se ci sarà l'opportunità faremo qualcosa per concludere questa campagna acquisti, poi finalmente smetteremo di parlarne e penseremo al calcio giocato. Alcune lacune sono emerse perché abbiamo fatto proprio poco".