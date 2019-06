TMW - Lecce, Sticchi Damiani: "Non abbiamo debiti, il bilancio è ordinato"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nel pomeriggio ha annunciato il rinnovo di Mauro Meluso (reso noto già la scorsa settimana). Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ci tenevo ad informarvi sui dettagli - esordisce - un prolungamento che è stato una formalità. C’è un rapporto e una sintonia tale che avremmo potuto firmarlo o no. Mi sembrava giusto dichiarare pubblicamente il fatto che si aggiunge un terzo anno, simbolico, perché a parità del mister, Meluso ha rappresentato tanto. Abbiamo compiuto il miracolo Serie A e loro due sono i nostri protagonisti, entrambi meritano lo stesso riconoscimento. Un segnale anche per il nostro direttore sportivo. E' andato oltre il rapporto tra il budget e il lavoro fatto”.

“Quando è venuto tre anni fa - prosegue - mi ha detto di voler piantare le tende a Lecce. Adesso inizia un compito più difficile perché siamo tutti esordienti in questa categoria: dal presidente ai soci, così come per il ds. Ci aspetta un compito durissimo, l’entusiasmo della promozione non deve farci girare la testa. Serve un altro miracolo, ancora più complicato. Dobbiamo fare meglio delle altre due neo-promosse, che conoscono alla perfezione la categoria. Saliamo in A senza debiti - conclude - senza criticità di bilancio. Il nostro è super ordinato, non abbiamo passività e le risorse che porterà la massima serie le destineremo al progetto tecnico e allo stadio. Il processo di consolidamento va avanti, a prescindere da quella che sarà la categoria del prossimo anno. E precisiamo che la somma del paracadute è una risorsa molto più contenuta rispetto a quella che spetterebbe in caso di salvezza”.

Sullo stadio: “Faremo una conferenza stampa sulle nostre intenzioni riguardo la partecipazione al bando dell’impianto di gioco. Tranquillizzo comunque i tifosi: siamo partiti con lavori impegnativi, a spese del club. Con una soluzione logica, si può trovare un accordo per il bando”. Sul mercato: “Sogno come un presidente che vorrebbe un giocatore forte che costa poco (sorride, ndr). Ho visto qualche nome su cui il ds sta lavorando: ho un sogno, ma so anche che non è semplicissimo”.