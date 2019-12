Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Bottazzo

Il centrocampista del Lecce, Andrea Tabanelli, ha analizzato in zona mista la brutta sconfitta patita a Brescia. Questo quanto raccolto da TMW: "Non eravamo fenomeni ieri e non siamo scarsi oggi. Il nostro percorso è ancora lungo, ne parleremo più avanti. Ora dobbiamo mantenere l'equilibrio e continuare a lavorare, non possiamo buttarci giù a livello mentale dopo questa sconfitta. Il Brescia è stato bravo a sfruttare le sue occasioni, noi ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo a fare bene le prossime. Vogliamo chiudere l'anno con una vittoria dinanzi ai nostri tifosi".