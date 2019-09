Il mercato in entrata in Serie A è terminato, ma ci sono ancora giocatori che possono uscire dalle squadre della massima serie. Tra questi anche il centrocampista Radoslav Tsonev, attualmente fuori dai piani futuri del Lecce e anche dalla rosa della prima squadra. Per il 24enne bulgaro, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbe la possibilità di tornare a giocare in patria, dove c'è l'interesse concreto del Botev Plovdiv e altre squadre, e il mercato si conclude alle 23:59 di giovedì 5 settembre.