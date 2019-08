TMW - Lecce, visite mediche per Dell'Orco

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Visite mediche in corso per Cristian Dell'Orco al Lecce. Il difensore, 25 anni, si appresta a diventare un nuovo giocatore dei salentini che hanno trovato l'accordo con il Sassuolo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto.