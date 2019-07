Fonte: Alessio Alaimo

Due colpi di mercato in arrivo in casa Lecce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il difensore Luca Rossettini è infatti in città per le visite mediche, mentre nella giornata di domani arriverà anche Gianluca Lapadula. Nei prossimi giorni arriveranno firme e ufficialità.