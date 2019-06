Fonte: Dennis Magrì

In casa Lecce si stanno facendo grandi manovre per portare Burak Yilmaz in Italia. Resta da convincere il Besiktas a liberarlo a costo zero: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le due società continuano a trattare a oltranza ma le operazioni potrebbe andare per le lunghe e non sbloccarsi prima della prossima settimana.