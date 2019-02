Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fumata nera circa la nomina del consigliere di cui la Lega Serie A abbisogna dopo la caduta di Fassone: non è stato trovato l'accordo durante l'assemblea di oggi, ma è verosimile che venga trovato nel prossimo appuntamento. Verrà infatti abbassato il quorum, dalla prossima votazione serviranno "appena" 11 voti per convergere su un nome. Stabiliti e approvati i criteri tecnici per la ripartizione delle risorse dei diritti audiovisivi, uno dei punti all'ordine del giorno.